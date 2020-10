RINVIO FAIR PLAY DAY 2020 – 60° DI ROMA 1960 “MARCELLO GARRONI E IL DOVERE COMPIUTO” . - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Cari amici, è con grande dispiacere, unito però alla temperanza, che ci vuole rispettosi delle regole e quindi pervasi dal senso di responsabilità che, vista la crescita esponenziale delle problematiche determinate dal COVID 19, vi comunichiamo la sofferta decisione di rinviare l’Evento commemorativo del 60° Anniversario dei XVII Giochi Olimpici di Roma, previsto per il 30 ottobre p.v.-

L’entusiasmo e l’interesse con cui era stata accolta ed era attesa l’iniziativa, ci spinge a potenziare e a migliorare qualitativamente la Manifestazione, che sarà di nuovo calendarizzata non appena le disposizioni delle Autorità di Governo e le condizioni oggettive per una serena partecipazione degli onusti rappresentanti del “DOVERE COMPIUTO”, ce lo consentiranno.

Il tempo dell’attesa non trascorrerà invano, perché tradurremo su piattaforma informatica e attiveremo in via permanente una promozione del valore straordinario della storia sociale e della cultura sportiva, rappresentati emblematicamente da La Grande Olimpiade, rafforzandone la tessitura con gli stessi protagonisti di allora e affidandola ai canali mediatici dell’informazione, con auspicato ampio sostegno.

L’augurio è che questa vicenda sia da sprone e possa trasformarsi in uno start up per la rinascenza del Paese, anche attraverso lo sport inteso come risorsa polivalente fondamentale, di cui avvalersi per lo sviluppo.

Nel rimanere a disposizione, ringraziandovi intanto per la preziosa considerazione, cogliamo l’occasione per inviare un caro saluto e un arrivederci a presto.

Il Presidente Nazionale CNIFP – AB CONI – Ruggero Alcanterini

Roma, 22.10. 2020