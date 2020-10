Il docufilm “Io&Liz “sbarca ai Castelli Romani

Il docufilm “Io&Liz” con protagonista Marina Castelnuovo sbarca ai Castelli Romani.

Attrice, conduttrice, imprenditrice nonchè celebre sosia ufficiale di Liz Taylor a livello internazionale, Marina Castelnuoco dal 26 al 31 ottobre p.v. presenterà al CROFFI (Castelli Romani Film Festival International) il docufilm da lei interpretato sulla sua vita vissuta in parallelo ed in simbiosi con la vita di Liz Taylor.

Il titolo? “Io&Liz”.

La pellicola è tratta dal libro “Liz&Io” che Marina Castelnuovo ha già presentato con grande successo in due Festival del Cinema in Italia: il BAFF (Busto Arsizio Film Festival) e l’AIFF (Ariano International Film Festival).

Marina arriverà con il suo nuovo look in blù, cambiato recentemente in occasione della celebrazione dei suoi 30 anni di carriera artistica.

Un cambio estetico che le ha dato nuova linfa, nuova vitalità e scelto proprio perché il blù è il colore del cielo, dello spazio infinito, del mare da cui deriva il nome Marina ed è simbolo di calma, armonia ed equilibrio della sfera emotiva.

Con questa metamorfosi, Marina Castelnuovo desidera anche “ricominciare un nuovo percorso” e cercare di essere ottimista e positiva nonostante la tragedia dell’emergenza sanitaria Covid 19.

Lisa Bernardini

Foto cover: Marina Castelnuovo ritratta da Massimiliano Salvioni