Luca Argentero testimonial della nuova campagna tv e web di Molino Casillo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A partire dal 22 ottobre 2020 il Gruppo Casillo che dal 1958 produce e commercializza farine e semole di eccellente qualità e che, da oltre sessant’anni, si proietta nel futuro con esperienza e passione, lancerà il progetto di rebranding che vede la creazione del nuovo marchio ‘Molino Casillo’ con testimonial Luca Argentero protagonista di 4 spot sulle principali emittenti tv e sul web dedicati alle farine per il pane, la pizza, il pane e pasta.

Gli spot raccontano con ironia il rapporto tra Luca Argentero e la sua “famiglia” inserendo con grande naturalezza i prodotti dell’azienda pugliese nel contesto di una cucina familiare.

In ogni spot Luca, con fantasia e creatività, riesce ad esaudire, grazie ai prodotti Molino Casillo, ogni desiderio dei suoi familiari concludendo ogni racconto con il claim… “Farine Molino Casillo, per ogni tuo desiderio… in cucina!”

Il rebranding ed il lancio del nuovo spot con Luca Argentero – dichiara Vito Maurogiovanni, direttore commerciale e strategie di Molino Casillo, – rappresenta una svolta decisiva per la nostra azienda, un riposizionamento d’immagine e di prodotto sia per il canale consumer che per quello professional.

“Abbiamo scelto insieme al team guidato dalla Dr.ssa Antonella Tota – prosegue Maurogiovanni – come testimonial del nostro marchio Luca Argentero perchè abbraccia i nostri stessi valori e li sa raccontare con stile e passione. Una professionista ed una persona in sintonia con i nostri potenziali clienti.

“Sono molto felice di far parte di questo progetto, nel corso di circa 20 anni di carriera ho fatto una grande selezione nell’affiancarmi a un brand e di conseguenza a un prodotto – commenta Luca Argentero – ma trovo che la farina in questo momento storico sia un bene fondamentale. Forse abbiamo riscoperto un po’ tutti l’importanza delle cose semplici“.

“Quello che mi ha colpito di più – sottolinea l’attore – è stato incontrare non solo un gruppo industriale, ma una famiglia che riesce a coniugare due aspetti fondamentali all’interno del progetto: l’amore per la propria terra, la Puglia, attraverso le farine e l’utilizzo di tecnologie avanzate. Mostrando, dunque, uno sguardo e un’attenzione al futuro“.

Le nuove linee di farine e semole Molino Casillo fanno parte di una nuova gamma di prodotto, premium e superpremium, estremamente ampia e diversificata, 100% grano italiano. Per questo importante rebranding è stata chiamata al lavoro una squadra di professionisti: Salvatore Vullo (per il pane), Alessandro Lo Stocco (per la pizza), Paolo Sanguedolce (per il dolce) e Antonio Sgarra (per la pasta), con la quale il Gruppo ha studiato insieme nuove farine e semole, uniche e di qualità, adatte ad ogni tipo di esigenza. Nuove miscele di grano 100% italiano, nuovi sistemi di macinazione ed utilizzi alternativi dei prodotti, farine integrali non ricostituite, con germe di grano naturale.

La nuova campagna di Molino Casillo è ideata e prodotta dalla Cannizzo Produzioni.