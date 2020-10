Enrico Pinocci premiato come produttore internazionale alla 24 edizione del “Terra di Siena International Film Festival” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si è conclusa al Teatro dei Rinnovati di Siena la 24 edizione del “Terra di Siena International Film Festival”, manifestazione cinematografica presieduta da Mariapia Corbelli e diretta da Antonio Flamini che ha aperto il sipario con il film “Waiting for the Barbarians” diretto da Ciro Guerra con Jonny Deep e chiuso con il film “Mission Possible” diretto da Bret Roberts con John Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco e prodotto dal produttore internazionale Enrico Pinocci che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della kermesse per il grande riscontro che la pellicola sta riscuotendo nel mondo (Amazon Prime – Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Austria, Sky – Australia, New Zelanda, ed in altre 30 Nazioni).

Presenti alla cerimonia altri due protagonisti del film, Vincenzo Bocciarelli e la giovane Rebecca Pinocci.

Gli altri premiati sono stati gli attori Vincent Riotta, Serra Yilmaz, Claudia Gerini e Christofhe Favre.

(foto Roberto Testi)