Umberto Stefanelli. Photogeisha – Fino ai confini del mondo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ALLA GALLERIA RESTELLIARTCO. LA SHIBARI ART NEGLI SCATTI DI UMBERTO STEFANELLI

IL PROGETTO FOTOGRAFICO VERRA’ ESPOSTO IN OCCASIONE DELLA ROME ART WEEK 2020

Dal 26 al 31 ottobre 2020, tra gli eventi ospitati all’interno della prestigiosa Galleria RestelliArtco. in occasione della Rome Art Week, la mostra fotografica “Photogeisha – Fino ai confini del mondo” di Umberto Stefanelli, interamente dedicata allo Shibari.

Cresciuto artisticamente a Tokyo e New York, Stefanelli, dopo avere esposto nei Musei e nelle Fondazioni più importanti del mondo, torna a Roma per presentare un insolito ed originale progetto fotografico, nato quasi per caso nel corso di una notte all’interno di un piccolo locale di Minami ed un love Hotel di Osaka, in Giappone.

Venti immagini per raccontare lo shibari, una cultura dalle antichissime origini, che in Photogeisha oggi è documentato da un’angolazione insolita rispetto alle idee che normalmente accompagnano questa disciplina. Le immagini raccontano un’arte in cui lo spettatore diventa partecipe della condivisione di una scultura vivente e di una pratica meditativa che, attraverso la flessibilità del corpo e della mente, diventa espressione di potere e di scambio. Una commistione di corpo e spirito in cui la corda è mezzo e in cui più che la destinazione finale conta il percorso fatto insieme.

Negli scatti figure che avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, movimenti perfettamente coordinati per rimanere in equilibrio. Un intreccio di corpi e canapa, realizzato attraverso l’uso di nodi, seguendo le forme geometriche che ricordano un’altra antica arte giapponese, quella dell’ikebana, che da sempre sta a significare sensualità, vulnerabilità e forza come elemento fondamentale della composizione floreale e tutto il fascino di una tradizione centenaria in equilibrio tra l’arte marziale dell’hojojutsu e la “pittura della primavera” (in giapponese shunga), ispirata al più celebre stile del “mondo fluttuante” ukiyo-e.

Photogeisha sarà uno tra i progetti di punta che saranno ospitati dalla Galleria Restelliartco. in Via Vittoria Colonna 9 in Roma all’interno di “Fino ai Confini del Mondo” una Esposizione strutturata, dai galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli, in quattro originalissimi ed inediti percorsi espositivi per raccontare il pianeta e l’uomo, i suoi fallimenti e le sue contraddizioni.

“Fino ai Confini del Mondo” verrà presentata in occasione della Rome Art Week, la rassegna Capitolina più importante dedicata all’arte contemporanea, che si terrà dal 26 al 31 ottobre p.v. ma l’esposizione continuerà ad essere visitabile in Galleria per tutto il 2020.

PHOTOGEISHA – UMBERTO STEFANELLI PHOTOGRAPHER

Rome Art Week 26 -31 ottobre 2020

Restelliartco.

Via Vittoria Colonna, 9 Roma

Infoline +39 06.3243919 info@restelliartco.com

www.restelliartco.com