Gli auguri del Sindaco di Aprilia al Vescovo di Albano per il nuovo incarico come Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Gli auguri del Sindaco di Aprilia al Vescovo di Albano per il nuovo incarico come Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi

“Con gioia questa mattina abbiamo appreso della Sua nomina a nuovo Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi” con queste parole inizia il messaggio di auguri che il Sindaco di Aprilia Antonio Terra ha voluto inviare a S.E. Mons. Marcello Semeraro, che questa mattina ha ricevuto dal Papa il nuovo incarico.

“La notizia da un lato ci riempie di orgoglio e dall’altra ci rattrista – continua il primo cittadino – dal momento che il nuovo incarico la porterà a Roma, lontano (anche se non troppo) dalle nostre Città e dal nostro territorio, che in questi anni hanno saputo apprezzare le sue qualità di pastore e di guida”.

Marcello Semeraro, 73 anni a dicembre, è stato ordinato sacerdote nel 1971, divenendo vescovo nel 1998. Il 1 ottobre 2004 Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato Vescovo di Albano. Dal 2013 era segretario del Consiglio dei Cardinali voluto da Papa Francesco.

“Nel ricordare i tanti momenti di visita alla Città di Aprilia (inclusa la Santa Messa celebrata in piazza Roma lo scorso 29 settembre, in occasione della festività di San Michele Arcangelo, patrono della Città) – conclude il Sindaco nel suo messaggio – vorrei porle a nome di tutti i cittadini apriliani il mio augurio sincero per il nuovo incarico. So che saprà affrontare il cammino che ha davanti con lo stesso spirito di umiltà e di ascolto con cui ha saputo guidare la Diocesi di Albano in questi lunghi e intensi anni”.