Ardea gli interventi della polizia locale per il maltempo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Diverse le azioni sul territorio eseguite dalla Polizia Locale di Ardea, dai VVF e dalla Protezione Civile a seguito delle intemperie appena trascorse. In Via Lavinia sono stati effettuati i rilievi tecnici conseguenti al sinistro avutosi a seguito del crollo del tetto di un edificio sui veicoli presenti.

In Via Forli/Via Firenze è stata fatta intervenire la protezione civile e con il loro aiuto sono stati rimossi i rami degli alberi abbattuti che intralciavano la strada.

Nel pomeriggio con aiuto dell’azienda Agricola del territorio sono stati rimossi gli ultimi rami.

In Via Pontina Vecchia in ausilio sono intervenuti anche 2 veicoli della viabilità di Roma Città Metropolitana che hanno ripristinato e delimitato l’area interessata richiedendo intervento dei VVF che sono successivamente intervenuti.