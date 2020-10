Nettuno un consulente esterno del Comune è positivo al Coronavirus - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un consulente esterno del Comune di Nettuno è risultato positivo al Coronavirus. E’ in corso l’indagine epidemiologica da parte dell’Asl Roma 6. Come da protocollo è stata disposta la sanificazione della struttura e tutti i dipendenti che sono venuti in contatto diretto, nelle ultime 48 ore, con la persona risultata positiva sono stati posti in smart working. Si registrano, inoltre, altri due casi positivi entrambi con cluster noto. Uno di questi, con patologie pregresse, è stato ricoverato. Gli attualmente positivi a Nettuno sono diciannove.

Città di Nettuno