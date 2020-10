Festeggiamenti in onore di Santa Maria Goretti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il 16 ottobre di quest’anno ricorre il 130° compleanno di Santa Maria Goretti e il 70° anniversario della sua canonizzazione.

La pandemia ha impedito a luglio di celebrare la Rassegna annuale in suo onore ma il forte desiderio della Corale Città di Nettuno di onorare la Santa ha fatto si che in occasione del suo genetliaco il 16 ottobre, e stata organizzata una “Rassegna delle corali polifoniche” in forma ridotta per i limiti imposti della vigenti disposizioni legislative.

Alle ore 18,00 al Santuario di Nostra Signora delle Grazie e di Santa Maria Goretti verrà celebrata una Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo di Senigallia (AN e la “Corale Città di Nettuno” accompagnerà la Liturgia Sacra.

Alle ore 19,00 seguirà la “Rassegna delle corali polifoniche”; si esibiranno: la Corale “Città di Nettuno”, la Corale “Cantorum Jubilo” di Roma e la Corale “San Carlo” da Sezze.

Le unisco la brochure dell’evento e sono a pregarLa di voler considerare l’opportunità di pubblicare sul vostro giornale la notizia dell’avvenimento.

Le sono grato per la disponibilità e La ringrazio

Corale Polifonica Città di Nettuno