Nettuno, coronavirus domani riapre l’asilo “Il Gemoglio” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’Asl Roma 6 ha concluso l’esecuzione dei tamponi a seguito della positività al Coronavirus riscontrata in un’educatrice dell’Asilo Nido Comunale “Il Germoglio” e tutti hanno dato esito negativo. L’Asilo Nido, per cui è stata disposta un’accurata sanificazione di tutta la struttura, riaprirà regolarmente domani. La classe e la bolla di riferimento del caso positivo osservano un periodo di isolamento domiciliare, mentre le altre classi potranno riprendere regolarmente l’attività educativa. Oggi, inoltre, si registrano anche due guarigioni. Gli attualmente positivo sono 17 di cui 1 ospedalizzato. “Ringrazio l’Asl Roma 6 per il lavoro svolto – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – Il protocollo di sicurezza adottato per l’Asilo Nido in quest’occasione si è rivelato efficace grazie anche all’impeccabile comportamento delle educatrici. Solo continuando a rispettare tutte le norme sanitarie riusciremo a vincere la battaglia contro il Covid 19. In questa seconda ondata la nostra città sta rispondendo bene e questo ci sta permettendo di contenere i contagi. Non dobbiamo abbassare la guardia in questo momento delicato e decisivo”.

Città di Nettuno