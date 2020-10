Lazio, l’elenco dei centri privati dove è possibile effettuare il tampone rapido a 22 euro - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Pubblicato l’elenco delle strutture private del Lazio dove sarà possibile effettuare il tampone rapido. Il test rapido si esegue mediante il prelievo di un campione biologico attraverso un tampone nasofaringeo, esattamente come avviene per i tamponi classici. A differenza di questi, però, il risultato dell’esame antigenico si ha in pochi minuti.

Qua l’elenco dettagliato con tutti gli indirizzi

Villa dei Pini – Anzio

Altamedica – Roma

Villa Gioia – Sora

Centro diagnostico Buonarroti – Civitavecchia Clinica Madonna delle Grazie – Velletri Concordia Hospital – Roma

Corilab – Frascati

Dolomiti Srl – Roma

Quisisana Eurosanità – Roma

Villa Stuart – Roma

ICOT-laboratorio di patologia clinica – Latina

Villa Benedetta – Roma

INI – Grottaferrata

Laboratorio Pasteur – Roma

Laboratorio Santa Croce – Tivoli

Labclinic – Cisterna di Latina

Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino – Roma Namur Srl – Roma

Centro Polispecialistico Giovanni Paolo I – Viterbo Karol Wojtyla Hospital – Roma

San Raffaele Cassino – Cassino

San Raffaele Pisana – Roma

Poliambulatorio semeiologico romano – Roma SicurJob Soc Coop Sicur Medical Center – Roma Villa Betania Giomi – Roma

Ars Medica – Roma

Aurelia Hospital – Roma

Santa Teresa – Isola Liri

Città di Roma – Roma

Villa Dante INI – Guidonia

Veroli Città Bianca INI – Veroli

Ospedale Cristo Re – Roma

Rome American Hospital – Roma

Villa Valeria – Roma

Elenco delle strutture private autorizzate alla somministrazione dei test antigenici rapidi per COVID- 19 secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria (Determinazione n. G11083 del 29.9.2020)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STRUTTURA E INDIRIZZO

COSTO

€ 22.00 € 22.00 € 22.00

€ 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00

Case di cura accreditate

ASL RM1

Aurelia Hospital – Via Aurelia, 860 – Roma

Ospedale Cristo Re – Via dele Calasanziane, 25 – Roma Villa Betania Giomi SpA – Via Pio IV, 42 – Roma

Ars Medica SpA – Via Cesare Ferrero di Cambiano, 29 – Roma

Mater Dei SpA – Via Antonio Bertolini 34 – Roma

Case di cura Paideia SpA – Via Vincenzo Tiberio 46 – Roma

autorizzate

Pio XI – Via Aurelia 559 – Roma

Quisisana – Eurosanità SpA – Via Gian Giacomo Porro, 5 – Roma Sanatrix – A.S.S.A. SpA – Via di Trasone 71 – Roma

Laboratori analisi

Case di cura accreditate

Case di cura autorizzate

Laboratori analisi

Villa Benedetta – Circonvallazione Cornelia, 65 – Roma Villa del Rosario – Via Flaminia 499 – Roma

Villa Mafalda – Via Monte delle Gioie 5 – Roma

Villa Margherita SpA – Via di Villa Massimo 48 – Roma Villa Salaria – Via F. A. Gualterio 127 – Roma

Villa Stuart – Eurosanità SpA – Via Trionfale, 5952 – Roma Villa Valeria – P.zza Carnaro 18 – Roma

Villa Benedetta – Circonvallazione Cornelia, 65 – Roma

Altamedica – Viale Liegi, 45 – Roma

Poliambulatorio Semeiologico Romano – Via Nizza, 22 – Roma

ASL RM2

Concordia Hospital – Via delle Sette Chiese, 90 – Roma Karol Wojtyla Hospital – V.le Africa, 32 – Roma Nuova ITOR – Via di Pietralata, 162 – Roma Policlinico Casilino – Via Casilina 1049 – Roma

Rome American Hospital srl – Via Emilio Longoni, 69 – Roma

Biodiagnostica Alessandrina srl – Via del Campo 46F – Roma Centro Diagnostico Pigafetta – Via F. A. Pigafetta 1 – Roma

€ 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00

€ 20.00 € 22.00

€ 22.00 € 22.00 € 20.00 € 22.00

€ 20.00

€ 20.00 € 20.00

€ 22.00

€ 22.00 € 20.00 € 22.00

€ 22.00

€ 22.00 € 22.00

€ 22.00

€ 22.00

IRCSS accreditato

Ospedale classificato

Studio Medico Specialistico Colombo srl – Via Tiberio Imperatore 19 – Roma

VE.DI. Radiologica srl – Via Antonio Tempesta 12 – Roma ASL RM3

San Raffaele Pisana – Via della Pisana, 235 – Roma

Ospedale Israelitico – P.zza S. Bartolomeo all’Isola 21 – Roma

Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino srl – Via Fernando Santi, 38 – Roma

Laboratorio Pasteur – Via Montecassiano, 157 – Roma

Laboratorio Torbellamonaca srl – Via del Fuoco Sacro 136 – Roma

Namur srl – Via Giuseppe Mantellini, 3 – Roma

SicurJob Soc COOP/Sicur Medical Center – Via dei Castani, 183 – Roma

Case di cura accreditate

Casa di cura autorizzata

Laboratori analisi

Laboratori analisi

Case di cura accreditate

Laboratori analisi

Ospedale classificato

Case di cura accreditate

Laboratori analisi

Città di Roma – Via Maidalchini Francesco, 20 – Roma Villa Sandra – Via Portuense 798 – Roma

Salvator Mundi International Hospital srl – Via delle Mura Gianiocolensi 67 – Roma

€ 22.00 € 22.00

€ 22.00

€ 22.00 € 22.00

€ 22.00 € 22.00 € 22.00

€ 22.00 € 22.00

€ 22.00 € 22.00

Nuova Sanità Romana srl (Marilab Infernetto) – Via degli Strauss 88 – Roma

Ormolab sas – Via Gaetano Fuggena 1 – Roma

Aletheia srl – Via Flaminia 6Q – Rignano Flaminio

Centro Diagnostico Buonarroti srl – via Buonarroti 28 – Civitavecchia Medical Clinique – Via Firenze, 4 – Fiano Romano

Nomentana Hospital – Largo Nicola Berloco 1 – Fonte Nuova Villa Dante – INI SpA – V.le Roma, 298 – Guidonia Montecelio

Hugh O’Heir – Via E. Pezzi 12 – Guidonia Montecelio

Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santa Croce srl –

V.le Nicolò Arnaldi 15 – Tivoli

ASL RM4

ASL RM5

ASL RM6

€ 22.00 Ospedale Regina Apostolorum – Via S. Francesco 50 – Albano Laziale

Clinica Madonna delle Grazie – V.la Salvo D’Acquisto 67 – Velletri S. Anna – Policlinico Città di Pomezia – Via del Mare 69 – Pomezia Villa dei Pini – Via Casal del Brocco 19 – Anzio

INI SpA – Via Sant’Anna – Grottaferrata

AL.MA Control srl – Via Maroncelli 21 – Pomezia

Centro Diagnostico Leonardo – Via Madonna degli Angeli 5 – Albano

€ 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00

€ 22.00 € 22.00

FROSINONE

Case di cura accreditate

Casa di cura accreditata

Laboratori analisi

Laboratori analisi

Laziale

Corilab srl – Centro Medico Diagnostico – Via Duca D’Aosta 8 – Frascati

San Raffaele Cassino – Via Gaetano di Biasio 1 – Cassino Santa Teresa srl – Via Nazionale 7 – Isola del Liri

Veroli Città Bianca – INI SpA – Via Fioano 4 – Veroli Villa Gioia – Viale San Domenico 1F – Sora

ICOT – Via Franco Faggiana 1668 – Latina Analysis srl – Via delle Arene 304 – Terracina

Clanis Centro Diagnostico – Via Appia 1325 – Minturno (LT) Labclinic srl – Via Fratelli Cervi 8 – Cisterna di Latina

Centro Polispecialistico Giovanni Paolo I srl – Via F. Molini 9D – Viterbo

Montalto Check Up – SS 312 Castrense snc – Montalto di Castro

€ 22.00

€ 22.00 € 22.00 € 22.00 € 22.00

€ 22.00

€ 22.00 € 22.00 € 22.00

€ 22.00 € 22.00