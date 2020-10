Anzio, nasce al Riuniti ma viene traportata con la madre alle due di notte ai Castelli - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Questa settimana secondo parto di urgenza agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Una donna ieri sera intorno alle 22 è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso di Anzio perché l’ospedale dei Castelli era troppo distante e ad Aprilia non fanno ricoveri a causa del Covid. La donna di 36 settimane in preda alle doglie ha partorito prematuramente la piccola con parto cesareo, poi alle 2 di notte è stata trasportata in ambulanza ad Ariccia con la neonata nell’incubatrice. Un’altra urgenza in attesa della riapertura di Ostetricia e Pediatria chiusi dal 19 marzo per l’emergenza covid e di cui si attende la riapertura a breve come annunciato nel corso dei mesi dall’Asl di competenza.