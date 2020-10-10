IL NOSTRO DIRETTORE , RUGGERO ALCANTERINI, CON DANIELE MASALA, PENSANDO AL FUTURO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

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Editoriale del Direttore

IL NOSTRO DIRETTORE , RUGGERO ALCANTERINI, CON DANIELE MASALA, PENSANDO AL FUTURO

redazione
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… IL FAIR PLAY DAY RINNOVA IL SUO APPUNTAMENTO PER IL 30 OTTOBRE 2020 E SARA’ FESTA GRANDE E SOLENNE, IN DUE SESSIONI PER L’INTERO GIORNO, NEL SALONE D’ONORE AL FORO ITALICO. IL TEMA CENTRALE SARA’ QUELLO DEL “SESSANTESIMO” DEI XVII GIOCHI OLIMPICI DI ROMA, NELLA MEMORIA E CON LE MEMORABILIA DI MARCELLO GARRONI, IL SEGRETARIO GENERALE DEL GRANDE “DOVERE COMPIUTO” PER LA RINASCITA DEL PAESE E DELLO SPORT ITALIANO

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