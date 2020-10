IL FAIR PLAY DAY 2020 

Il 30 ottobre saremo di nuovo al Salone d’Onore – Foro Italico – per un appuntamento strepitoso con la storia, quella con la “S” maiuscola, perché celebreremo alla grande il “sessantesimo” dei XVII Giochi Olimpici del 1960… Avremo una mostra esclusiva, video-film inediti, personaggi mitici, presentazione di progetti nazionali e internazionali mirati alla salute fisica e mentale, delle strutture e dell’ambiente, attraverso stili di vita corretti, il lancio di una nuova virtuosa sinergia tra fantasia e realtà, ovvero la travolgente discesa in campo dei comics con il CNIFP e l’allargato orizzonte de La Galassia del Fair Play, il conferimento annuale di riconoscimenti e premi, ma soprattutto con lui, con Marcello Garroni, il Segretario Generale del più grande successo organizzativo dello sport e non solo per il Bel Paese, che ne firmò il Rapporto Ufficiale con il titolo : “IL DOVERE COMPIUTO!”.