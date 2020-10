Il Premio Persefone festeggia il suo ventennale con un parterre di grandi artisti. - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Teatro Sala Umberto 6 ottobre ore 20.30 Roma

Una ricorrenza importante per il Premio Persefone, tra cinema e narrativa, che quest’anno festeggia il suo ventennale. Il prestigioso riconoscimento, fondato nell’ambito delle Feste di Persefone “Teatro e Danza” che si tenevano dinanzi al Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento, torna sotto i riflettori con una vera e propria notte di stelle, anche con lo scopo di augurare al teatro, al cinema, agli artisti, di superare questo momento storico difficile per tornare ad emozionare le platee. Al Teatro Sala Umberto il 6 ottobre, dalle ore 20.30, un parterre composto da grandi e celebri artisti del panorama cinematografico e teatrale, onorati di ricevere questo premio, ideato e diretto da Francesco Bellomo, con lo scopo di farsi promotore e sostenitore della cultura in tutte le sue forme, riconoscendo il valore di quei personaggi che per la loro indiscutibile qualità e notorietà sono stati in grado di promuovere l’arte oltre i confini del palcoscenico. La serata si svolgerà in collegamento con la città di Trento, dove sarà presente la giornalista Roberta Ammendola, per festeggiare i 200 anni del Teatro sociale. Per quanto concerne i vincitori del Persefone, votati dalla giuria di opinione presieduta da Maurizio Costanzo, saranno assegnati durante la serata di gala, rigorosamente ad inviti, prevista nel rispetto delle misure di sicurezza secondo le linee guida dettate dalle normative in tema di Covid- 19.