ALLA FINE DELLE FIERA L'editoriale del. Direttore - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nello, Tommaso Germano, professore di diritto erede della sapienza di Gino Giugni, compagno di azioni epiche nella promozione sociale sportiva, tra AICS e FIDAL, con me e Oberdan La Forgia, a sostegno del primo Mennea, come scommessa possibile, contro l’apparente impossibile, è volato in Borea, raggiungendo Pietro e portando con se parte di quel suo vissuto riservato, ma in gran parte dispensato a studenti, lavoratori e sportivi, quasi fosse proconsole di quella ideale Fiera del Levante, che nella sua Città è distinguente bandiera. Prendendo esempio e spunto dal prof. Germano, penso che sarebbe giusto e opportuno poter fare bilanci di fine percorso, chiusi i battenti dell’intrapresa fieristica, che poi è quella del divenire, con continui aggiornamenti. Naturalmente, non intendo, per fine, conclusione, chiusura definitiva, ma quella necessaria pausa, in cui si dovrebbero poter tirare le somme e quindi pianificare la fase successiva. Beh, credo non ce ne sia mai stata una vera opportunità, da che il mondo è mondo animato dagli umani. In buona sostanza, non ci rendiamo conto che il bello è quello delle diretta e che stiamo recitando a soggetto, giorno per giorno, interpretando, anzi sostanzialmente improvvisando, di fronte ad incognite e variabili che rendono difficile la sfida, salvo che non se vogliano scorgere gli aspetti grotteschi o diversamente divertenti, che questa può riservare. In ogni caso, ogni questione può rivelare i suoi aspetti paradossali e suscitare i sentimenti migliori, come i peggiori. Per esempio, le notizie sul fronte pandemico ed economico seguono una curva conseguenziale al conflitto tra il rigore della profilassi e la sostenibilità del mantenimento di attività produttive, sociali, di servizio. Alla fine saremo più poveri, le nostre abitudini ne saranno condizionate, ma i rapporto tra vizi e virtù non verrà stravolto, come il sistema che continuerà a vivere di ritualità. E allora ? Allora, alla Fine della Fiera, della vita di ognuno di noi, rimane e rimarrà quella esemplificativa considerazione che solo al Sud sanno fa’ e che oggi io adatto alla bisogna: “ Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto… Chi ha dato, ha dato, ha dato… Scurdámmoce ‘o ppassato, Simmo italiani paisá!