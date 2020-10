Nel Lazio tornano le mascherine obbligatorie. I runner sono esclusi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Mascherine obbligatorie anche all’aperto nel Lazio. E’ quanto prevede un’ordinanza regionale annunciata oggi dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Regione, Nicola Zingaretti.

L’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto non varrà “per i bambini dai sei mesi ai sei anni, per chi fa attività motoria o per coloro che hanno patologie che rendono impossibile averla”, ha detto Zingaretti, illustrando l’ordinanza.

Zingaretti ha invitato tutti “a seguire le regole perchè queste hanno un senso se vengono osservate con spirito di responsabilità. Ieri ho informato il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, e gli altri prefetti del Lazio. Le prefetture stanno predisponendo le forme di controllo del rispetto dell’ordinanza ma non aspettiamo le multe, perché parliamo della vita e del senso di responsabilità delle persone. Sono sicuro che così come accaduto durante il lockdown, gli italiani saranno i migliori del mondo nell’osservare delle regole che ci servono a vivere meglio”.

(Agenzia Dire)