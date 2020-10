Gli auguri dal comune di Nettuno per la festa dei nonni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Come Sindaco e come Nonno quest’anno in special modo voglio mandare un augurio speciale a tutti coloro che hanno la gioia di vivere il rapporto tra Nonni e Nipoti. Questo è un anno particolare per tutti noi, che non possiamo festeggiare questo momento con la gioia e la serenità che avremmo voluto. La figura dei Nonni, la saggezza e l’affettività a cui è legata ci impone oggi la massima prudenza perché i Nonni sono fortissimi nella tutela e nel rapporto con i Nipoti, ma anche fragili e la loro salute va tutelata soprattutto dalla nuova minaccia del Covid. Un augurio di cuore a tutti i Nonni che, come me, in questo periodo, stanno con i nipoti sempre troppo poco.

Il Sindaco della Città di Nettuno

Alessandro Coppola

Voglio fare un augurio di cuore a tutti i Nonni di Nettuno che sempre più in questo momento storico così difficile, sono centrali nel dare una mano alle famiglie, ai figli e ai nipoti. Sempre presenti i Nonni sono insostituibili nel cuore dei Nipoti come i miei lo sono stati e lo sono ancora per me. Per questo i Nonni vanno ascoltati, sostenuti, protetti. I nonni sono la più grande ricchezza delle nostre famiglie e oggi ci stringiamo a loro virtualmente per proteggerli dai rischi che il covid ha portato nella nostra vita.

L’Assessore ai Servizi sociali

Maddalena Noce

Città di Nettuno