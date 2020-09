Anzio, posizionate le centraline dell’Arpa alla Sacida - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Questa mattina è stata posizionata, al Quartiere Sacida – Padiglione, la centralina dell’Arpa Lazio per il rilevamento della salubrità dell’aria. Il Sindaco De Angelis: “Pronto ad assumere tutti gli atti necessari, sempre dalla parte dei miei concittadini”

Questa mattina, come annunciato lo scorso 17 settembre dal Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, la centralina dell’Arpa Lazio, per il rilevamento della salubrità dell’aria, è stata posizionata al quartiere Sacida – Padiglione, a poche decine di metri dall’Impianto Biometano di Via della Spadellata. Sul posto sono intervenuti il Comandante della Polizia Locale del Comune di Anzio, Antonio Arancio ed il tecnico comunale alla pubblica illuminazione, per prestare eventuale supporto alla squadra tecnica di Arpa Lazio.

Nei giorni scorsi il Sindaco De Angelis, nel corso di una riunione operativa a Villa Corsini Sarsina, alla quale aveva preso parte telefonicamente il Direttore Generale dell’Arpa Lazio, Marco Lupo, a tutela della salute pubblica, aveva infatti sollecitato, con la massima urgenza, l’entrata in funzione della centralina.

“Rispetto al mio operato, – aveva detto il Sindaco De Angelis – sono pronto ad assumere tutti gli atti necessari, continuando a rispondere nell’unico modo che conosco: con i fatti concreti e con l’immediatezza delle decisioni, prendendo sempre posizione dalla parte dei miei concittadini”.

Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, la centralina entrerà a regime, al Quartiere Sacida – Padiglione, per i rilevamenti sulla qualità dell’aria.