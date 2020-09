Anzio, ennesimo furto messo a segno da una donna incinta - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di una residente di Via Valle Palomba ad Anzio che ha assistito all’ennesimo furto di una donna incinta.

“Erano circa le 23.40 di sabato sera. Allertata da due figure sospette che giravano sotto i portoni una mia vicina di casa residente in Via Valle Palomba ad Anzio ha iniziato a controllare, quando sono spuntate due donne, una delle quali visibilmente incinta. Le due sono salite fino al terrazzo del primo lotto e sono rimaste affacciate per un po’ per poi scendere. Dopo pochi minuti si sono sentiti i rumori dello scasso alle cantine condominiali. Nel frattempo tramite telefono abbiamo allertato diversi condomini che hanno perlustrato i porticati. Non vedendo nulla abbiamo chiuso i portoni e siamo rientrati a casa, ma subito dopo le abbiamo viste uscire dal retro dei porticati. Abbiamo chiesto loro di fermarsi ma sono scappate più veloci della luce con poca refurtiva. Visto che sono state disturbate non hanno potuto portare a termine il lavoro. Abbiamo chiamato la polizia ma delle due ormai non c’era nessuna traccia, erano sparite.”