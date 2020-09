Anzio, gli auguri di pronta guarigione a Carlo Verdone - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Carlo Verdone si confessa in un video su Fb dopo aver subito un intervento: ”Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso: giovedì 17 mi sono operato in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe le gambe perché non ero più in grado di camminare, nemmeno per pochi metri. Oggi…. un piccolo miracolo. Vi sembrerà banale, io che cammino… e invece no». Tutto senza stampelle. «Bravi i chirurghi, coraggioso io… e non ho dolore» mentre prima «ogni volta che mi vedevate in un film impazzivo dal dolore».

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis in merito: “Auguri di pronta guarigione al nostro concittadino Carlo Verdone. Lo aspettiamo ad Anzio in piena forma, contiamo anche sulla sua collaborazione per il recupero del Paradiso sul Mare”