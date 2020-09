Anzio completata la manutenzione straordinaria di Viale Mencacci - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Completata la manutenzione straordinaria di Viale Mencacci. Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis: “Nei prossimi giorni cantieri aperti a Lavinio, in Via della Fonderia, Via Goldoni, Stradone S. Anastasio ed in numerose altre vie del territorio”

Ad Anzio, in queste ore, è stata ultimata la manutenzione straordinaria di Viale Mencacci, dalla rotatoria di Via Roma fino al confine con Nettuno. L’opera segue gli interventi, completati nei giorni scorsi e seguiti da vicino dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, lungo Via Matteotti, Via Aldobrandini, Via Circeo e Viale Santa Teresa.

“A breve – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – saranno aperti i cantieri per la sistemazione di tutta Via del Cinema, al Quartiere Falasche e soprattutto per la manutenzione straordinaria delle strade di Lavinio, con l’avvio dei lavori in Via della Fonderia, Via Leonardo Da Vinci, Stradone S. Anastasio, Via Goldoni ed in numerose altre vie del territorio, tra le quali Via Rea Silvia, Via Paiella, Via Glauco, Via Partenope, Piazza’Acquisto, Via Po, Via Maria Grazia e Via Salici. Inoltre, altre opere saranno realizzate entro la fine dell’anno ed un consistente piano di investimenti, di diversi milioni di euro, – conclude il Sindaco de Angelis – sarà varato con il Bilancio di Previsione 2021, che stiamo predisponendo in questi giorni”.