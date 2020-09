Anzio, rapina in piazza Dante Zemini. La polizia arresta i rapinatori ed anche la vittima - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, rapina in piazza Dante Zemini. Ieri intorno alle ore 20,00 due uomini italiani hanno picchiato e rapinato un extracomunitario per sottrargli il telefono. La vittima è stata ricoverata in ospedale perché ha riportato la frattura del naso e deve essere operata. Nel corso degli accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Anzio e Nettuno hanno scoperto che il derubato aveva un procedimento penale a suo carico emesso dai Carabinieri di Tor San Lorenzo ed hanno proceduto a formalizzare il suo arresto ed ora si trova piantonato in ospedale, per poi essere trasferito in carcere. I due rapinatori sono stati denunciati a piede libero.