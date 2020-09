Anzio, i cittadini della Sacida possono allacciarsi alla condotta fognaria - L'Eco Del Litorale | Notizie online

AVVISO PER I CITTADINI RESIDENTI IN VIA SCARLATTI ED IN VIA SPONTINI, INCROCIO VIA PAISIELLO, AL QUARTIERE SACIDA

Le condotte fognarie in Via Scarlatti e in Via Spontini, incrocio Via Paisiello, al Quartiere Sacida, su sollecito dell’Amministrazione Comunale, sono state regolarmente ultimate dalla società Acqualatina.

I residenti della zona, compilando l’apposita modulistica, possono, sin da ora, fare richiesta di allaccio alla società stessa.

Gli Uffici Acqualatina di Nettuno, in Via Calcare 1, angolo Via S. Barbara, sono a disposizione, per ulteriori chiarimenti e per prestare supporto nella formulazione della richiesta, il lunedì ed il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 ed il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.00.

– Sportello Online raggiungibile da www.acqualatina.it

– Il Numero Verde 800 085 850

– Posta elettronica clienti@acqualatina.it

Il Sindaco, Candido De Angelis