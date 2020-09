Al Blu Box con Wabi Sabi e Little D due serate live tra hit Anni 60-70 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Blu Box dell’associazione culturale Minimo Comune Multiplo (MCM) capitanato dall’architetto Marco Travaglini e soci continua la sua marcia inarrestabile a colpi di live music. Dopo l’esordio dello scorso weekend con gli Hazy Shades e i Dadaumpa, che hanno fatto registrare il tutto esaurito nel locale di via Clemente XII, si cambia passo e ritmo.

Venerdì 25 settembre, infatti, il testimone passa al quartetto Wabi Sabi (termine giapponese che significa “bellezza dell’imperfezione”), ovvero: Lucio “The Major” Gnessi, chitarra e voce; Cristina Buonvino, voce; Camillo Autore, chitarra; Flavio Vargas, batteria.

In scaletta una ventina di brani evergreen, scelti tra hit italiane e internazionali: dal battistiano “Nessun dolore” al memorabile “Long Time Gone” di Crosby, Stills, Nash & Young, passando per “Amore fermati” di Fred Bongusto.

Sabato 26 settembre saranno i Little D and the RRRockin’ Bunch a farla da padrone sul palco del BLU BOX. Prima Rock’n’roll Party Superband di Roma, il gruppo formato da alcuni tra i migliori musicisti romani, si caratterizza per il travolgente repertorio tutto da cantare e da ballare, fra classici del rock Anni ‘50-’60 e più recenti hit ispirate a quel periodo e ai famosi brani pop o rock, rivisitati.

Il quartetto, capitanato dal bassista e cantante di razza Diego Magnani (Little D), vanta collaborazioni con i Rock Around the Swing, Lalla Hop, Dolly&Pupi Rock’n’Roll crew, Tutti Frutti Rock’n’Roll, Rocking Boogie – Swingin’Up.

La formazione: Diego Magnani (The Beatleg): voce, basso; Alessandro Errichetti (Frizzi 2 Fulci): voce, chitarra; Ruggero Bianchin (Diva and The Criminals): voce, chitarra; Fabio Pollastri (Galileo): batteria.

Infotel. e prenotazioni: 338.8782243 – mcm.minimocomunemultiplo@gmail.com