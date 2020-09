Pallard e la Galassia del Fair Play - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ci siamo, è arrivata anche quest’anno la #SettimanaEuropeadelloSport, la festa in cui anche tu puoi essere protagonista. #BEACTIVE ovunque tu sia! E la fantastica dinastia di “alieni”, quella particolarissima stirpe di sferici umanoidi ispirata al rispetto delle regole sportive che popola da tempo immemore la Galassia del Fair Play, non poteva non esserci! Si è materializzata sulla Terra all’avvistamento di #BEACTIVE, e la vedrete in missione spaziale durante tutta questa settimana! Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, con lo straordinario equipaggio di FairPlay4U è disceso in campo per promuovere la qualità della vita al fianco di Sport e Salute, del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio e della Commissione Europea… E’ il comandante Pallard che lo ricorda, con il poster affisso in cui nonni, genitori e nipoti sono invitati a mettersi subito in movimento, nel divenire “essere attivi” attraverso una sana pratica motoria, rispettosa del proprio spazio e della propria età! #BEACTIVE #BEACTIVEATHOME #BEACTIVENIGHT #CNIFP #SporteSalute #DipartimentoSportPresidenzadelConsiglio