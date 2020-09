L’editoriale del Direttore: JULIETTE GRECO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il fendente arriva improvviso e la ferita è devastante, sanguinosa. Lei si chiamava Juliette e la piangiamo angosciati, come parte profonda di noi. Donna straordinaria per storia, vocazioni e pulsioni, non aveva età e ci lascia basiti tutti. Musa a prescindere, era irripetibile interprete dei propri e dei nostri sentimenti, dalla tristezza all’ironia, simbiosi assoluta tra poesia e melodia. Ciao Juliette, grazie!