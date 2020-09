La scorsa notte gli agenti del commissariato di polizia di Anzio e Nettuno hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, finalizzato al contrasto del fenomeno della prostituzione, purtroppo presente nel nostro territorio. Ad essere state controllate e fotosegnalate 10 giovani di origine dei paesi dell’est. Per le 10 essendo comunitarie non è scattata l’espulsione e si trovavano sulla via Nettunense ad Anzio fino al confine con Aprilia.