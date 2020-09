Ad Anzio e Nettuno vince il Si al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Ad Anzio il 69,2 per cento degli elettori ha votato Si (11.285 voti), mentre il 30 per cento per il No ( 5.004 voti). In questo caso A Nettuno invece il Si ha ottenuto il 74,3 per cento (10.180 voti) ed il 25,6 per cento (3.506 voti) per il No. Un risultato in linea con quello nazionale dove il Si ha ottenuto il 69% dei consensi.