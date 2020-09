Al via la 5ª edizione di ArdeaJazz, versione Covid-19 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Fra gli ospiti Joyce Yuille, Daniele Cordisco, Antonio Caps, Elio Coppola, Max Ionata, Luca Mannutza e Lorenzo Tucci

Con le dovute precauzioni e con qualche inevitabile variante, torna Ardea Jazz, l’atteso Festival di musica Jazz di Ardea che quest’anno celebra il primo lustro. L’appuntamento è per questo Venerdì 25 e per Sabato 26 Settembre a partire dalle ore 20.00, presso l’area archeologica Casarinaccio. L’ingresso è libero e gratuito ma è obbligatoria la prenotazione, al 347 143 7326 o via mail ardeafilarmonica@tiscali.it, l’entrata dell’area Archeologica, in Via Francesco Crispi, sarà controllata. Ad aprire la kermesse alle ore 20.00 di venerdì 25 Settembre l’atteso concerto dell’Ardeafilarmonica, organizzatrice dell’evento, a seguire, sempre sul palco allestito presso l’area archeologica Casarinaccio, sarà la volta del trio Ionata, Mannutza e Tucci. Il programma della serata comprende un vasto repertorio che spazia dalle composizioni originali fino all’interpretazione di celebri melodie che hanno fatto la storia della musica e non solo del jazz. La formazione vede Max Ionataal Sax, Luca Mannutza all’organo Hammond e Lorenzo Tucci alla Batteria. Sabato 26 Settembre alle ore 21.00, a chiudere la 5ᵃ edizione di Ardea Jazz, sarà la splendida Joyce Yuille con gliHammond Groovers. La cantante afro-americana, originaria di New York City nella zona di East Harlem, dalla voce elegante e al tempo stesso potente e passionale, sarà accompagnata, per l’occasione, dagli Hammond Groovers, un gruppo formato da tre tra i più richiesti e talentuosi musicisti sulla scena nazionale e non solo. Gli Hammond Groovers sono Daniele Cordisco alla chitarra, Antonio Caps all’organo hammond ed Elio Coppolaalla batteria. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Filarmonica di Ardea con il patrocinio del comune e con il contributo della Regione Lazio. Per saper tutto su ArdeaJazz e restare sempre aggiornati pagina fb: ardeajazz oppure sulla pagina fb: ardeafilarmonica.