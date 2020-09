Resoconto XXVII edizione dello Sbarco di Enea - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sabato 12 settembre, in prossimità del fiume Numico (conosciuto oggi come Fosso di Pratica di Mare) ha avuto luogo la XXVII edizione dello Sbarco di Enea. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, l’evento è stato riveduto e corretto. Niente costumi del Lazio Antico, ma una visita guidata e una cerimonia “in borghese” durante le quali condivisione, cultura e socialità sono state le protagoniste assolute. Per l’Associazione si è trattato di un “ritorno all’antico”, ai primi anni in cui semplici cittadini di Pomezia, animati dall’amore e dalla passione per il proprio territorio, si ritrovavano sulla spiaggia per vivere l’atmosfera e conoscere i luoghi alle origini della nostra storia locale. Le mascherine e la distanza di sicurezza non hanno impedito ai partecipanti di comunicare le loro emozioni con gli occhi e di riappropriarsi delle bellezze storiche e ambientali della nostra città. Per quest’edizione, a malincuore, abbiamo deciso di non far rientrare l’evento nell’ambito dell’Estate Pometina. Nonostante la nostra buona fede e l’assoluta volontà di venire incontro alle esigenze della nostra comunità in questo periodo di crisi (ci siamo mostrati fin da subito disponibili ad organizzare l’iniziativa gratuitamente, senza costi sulla collettività a parte 33,89 euro di SIAE), siamo stati totalmente ignorati dall’Amministrazione comunale che, pur avendo inserito la manifestazione nel calendario estivo, non ci ha mai interpellati, informati e coinvolti da quando è iniziata la pandemia. La nostra Associazione esiste da quasi trent’anni ed è profondamente radicata nel territorio, ma si preferisce la collaborazione di realtà esterne alla città. Noi, come sempre, continueremo ad occuparci della promozione della cultura e della valorizzazione dei nostri beni culturali e ambientali, poiché siamo fortemente convinti che, per lo sviluppo della città anche dal punto di vista turistico ed economico, sia necessario accrescere il senso di identità ed appartenenza a questi luoghi anche con iniziative come lo Sbarco di Enea, oramai diventato un appuntamento tradizionale nel panorama culturale pometino. Per cui, non ci resta che invitare tutti a partecipare alle nostre prossime attività e, per quanto riguarda lo Sbarco di Enea… Appuntamento al prossimo anno!