CIMITERO DI NETTUNO, ASTA PUBBLICA PER 19 LOTTI. DOMANDE ENTRO IL 20 OTTOBRE 2020 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione sessantennale di n. 19 aree destinate alla realizzazione di tombe a terra presso il Cimitero Comunale di Nettuno. “Prosegue il progetto di questa Amministrazione di cura, decoro e valorizzazione del cimitero comunale – afferma l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Claudio Dell’Uomo – queste concessioni permetteranno a famiglie nettunesi di avere un lotto presso il cimitero dove seppellire i propri cari e segue l’operazione di recupero dei loculi abbandonati avviata nel giugno scorso. Continuiamo a lavorare con in mente sempre l’interesse della nostra comunità che abbiamo l’onore di rappresentare”. I cittadini interessanti, residenti nel comune di Nettuno da almeno un anno, dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 12 del 20 ottobre prossimo tramite raccomandata o consegna a mano presso il Comune di Nettuno, via Giacomo Matteotti 37. Gli interessati dovranno far pervenire un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con riportata all’esterno la seguente dicitura: “Asta pubblica per l’assegnazione della concessione di aree disponibili presso il cimitero comunale. Lotto/i n.°…” il plico dovrà, inoltre, riportare il nominativo del concorrente. Qualora da parte di un medesimo interessato vi siano più offerte relative a diversi lotti dovrà presentare un solo plico con all’interno le buste corrispondenti a ciascun lotto. Il plico dovrà contenere la “Busta A” che dovrà anch’essa essere chiusa e sigillata al cui interno dovranno essere inserite: