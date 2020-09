Pomezia aderisce alla Settimana Europea della Mobilità - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Pomezia aderisce alla Settimana Europea della Mobilità. Il Sindaco: “Lavoriamo a una Città più vivibile e a basso impatto ambientale”

Pomezia aderisce alla 19° edizione della Settimana Europea della Mobilità 2020 (16-22 settembre), appuntamento fisso nel percorso verso la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita delle nostre Città.

Il tema dell’edizione 2020 è “Emissioni zero, mobilità per tutti”, obiettivo che mira a sottolineare l’importanza dell’accessibilità al trasporto a emissioni zero e a promuovere un quadro inclusivo che coinvolga tutta la cittadinanza, attraverso l’adozione di misure che promuovano un ambiente urbano inclusivo e privo di emissioni di carbonio.

“Il sostegno alla vivibilità urbana – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – è tra le sfide più importanti che ci troviamo ad affrontare ogni giorno attraverso una serie di misure volte a una riqualificazione degli spazi cittadini: dalla riduzione dell’inquinamento urbano all’adeguamento delle infrastrutture”.

Sono numerose le iniziative messe in campo in questi anni nel Comune di Pomezia:

COLONNINE ELETTRICHE Pomezia oggi può considerarsi una Città da record in materia di sviluppo per la mobilità green. Sono quasi 60 i punti di ricarica per veicoli elettrici installati in maniera capillare in Città, con una media di circa 1 punto di ricarica ogni 1.300 abitanti.

PISTE CICLABILI Da poche settimane è stato completato il primo anello ciclopedonale cittadino che collega più quartieri in piena sicurezza ed è in corso la realizzazione della prima pista ciclabile di Torvaianica. A breve verrà presentato il progetto di collegamento ciclabile tra Pomezia e Torvaianica.

STRADE PER BAMBINI, STRADE PER TUTTI Promosso il progetto ‘Strade per bambini, strade per tutti’ in risposta al bando di mobilità sostenibile del Ministero dell’Ambiente, in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra. Per la sicurezza dei cittadini più piccoli stiamo realizzando zone 30 e attraversamenti pedonali rialzati nei pressi delle scuole.

PEDIBUS Servizio di scuolabus a piedi completamente gratuito per gli utenti

SICUREZZA STRADALE Intrapreso un percorso formativo sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile per alimentare nella comunità un cambiamento culturale, puntando al rispetto di tutti gli utenti della strada. Anche passando dai corsi teorici di guida sicura per gli studenti delle scuole superiori di Pomezia in collaborazione con Aci Vallelunga.

“La settimana europea della mobilità rappresenta un momento di riflessione su un tema che sentiamo particolarmente – conclude il Primo Cittadino – Trasporto pubblico, piste ciclabili, riduzione del traffico, miglioramento della qualità dell’aria, taglio dei consumi energetici. Sono solo alcuni degli obiettivi su cui stiamo lavorando per costruire un futuro migliore da lasciare ai nostri figli: vogliamo una Città più bella, vivibile e a basso impatto ambientale”.

Guarda il video: https://youtu.be/ qgZdsYpW_HU​