Aggiornamenti cittadini positivi al Covid-19, martedì 15 settembre

Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono complessivamente 37, con tre nuovi casi registrati sul territorio comunale (5 ricoverati in ospedale e 32 in isolamento domiciliare).

Si invita la cittadinanza a rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus.