Se penso alla volatilizzazione delle Torri Gemelle con il brutale attentato a New York, la data di oggi potrebbe essere da cancellare, ma è anche quella del sessantesimo per la conclusione dei XVII GIOCHI OLIMPICI di Roma. Credo che riproporre l’immagine dell’intera compagine italiana guidata da Bruno Zauli, Giulio Onesti, Renzo Nostini e Marcello Garroni sia il modo più bello e giusto per onorare la memoria di chi ci ha donato irripetibili momenti di dignità e gloria.