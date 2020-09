BOOM DI PRESENZE A NETTUNO, L’ASSESSORE ALESSANDRO MAURO: “UNA STAGIONE DA INCORNICIARE“ - L'Eco Del Litorale | Notizie online

BOOM DI PRESENZE A NETTUNO, L’ASSESSORE ALESSANDRO MAURO: “UNA STAGIONE DA INCORNICIARE, NONOSTANTE IL COVID 19. ORA L’OBIETTIVO E’ CONSOLIDARE LE PRESENZE”

Bilancio positivo per l’estate nettunese in una stagione segnata dall’emergenza Coronavirus. Boom di presenze, alberghi, B&B e seconde case che hanno fatto registrate il tutto esaurito, così come per il settore della ristorazione con il doppio delle presenze sul territorio rispetto allo scorso anno. “Abbiamo dimostrato – dichiara l’Assessore al Turismo Alessandro Mauro – che è stato possibile organizzare un’estate di divertimento, nonostante il Coronavirus. Quest’anno era l’anno del turismo di prossimità, un’occasione e una sfida che a livello turistico Nettuno ha colto e vinto. Voglio ringraziare sentitamente tutti i commercianti, gli imprenditori del settore enogastronomico e alberghiero, i balneari e tutte le associazioni del territorio che hanno dimostrato un elevatissimo senso civico e di responsabilità rispettando tutte le norme sanitarie in materia di contenimento della diffusione del Covid 19 e, al contempo, hanno offerto a cittadini e turisti momenti di svago e relax. Abbiamo ridotto drasticamente i fondi a disposizione per l’organizzazione dell’Estate Nettunese destinandone la maggior parte all’emergenza coronavirus. Con circa 30mila euro abbiamo coinvolto tutte le associazioni del territorio e organizzato un ricco e variegato programma di eventi estivi che ha riscosso un notevole successo nelle location del Forte Sangallo, del Teatro Spazio Vitale e del Teatro Studio 8. Un ringraziamento lo rivolgo a tutti gli artisti e le compagini che si sono esibite, ma in particolare all’associazioni culturali Nicolina Vitale e I Liberi Teatranti che hanno messo a disposizione i loro teatri all’aperto, due splendide location, permettendoci di organizzare un calendario di eventi in sicurezza che hanno spaziato dal cinema all’aperto, al cabaret, al teatro alla musica dal vivo. Grande merito dell’ottima riuscita di questa stagione va ai commercianti, con i quali c’è stato un intenso e proficuo dialogo. Un rapporto di estrema collaborazione che ha portato alla creazione di percorsi ed aree perdonali che ha permesso anche l’organizzazione nelle sere estivi di piccoli eventi musicali molto apprezzati da chi ha frequentato la nostra città ed ha potuto godere delle nostre bellezze, delle nostre eccellenze e della nostra ospitalità il tutto in piena sicurezza grazie anche all’egregio lavoro della nostra Polizia Locale e di tutte le forze dell’ordine del territorio. E’ stato un successo sotto tutti i punti di vista, ma non dobbiamo considerarlo un traguardo. Nella tragedia che è stata la pandemia abbiamo il dovere di prendere quanto di buono fatto in questa stagione, delle numerose presenze e della collaborazione con l’associazionismo locale e sfruttarlo come base per il futuro”.

Risultati eccellenti frutto anche del progetto di Promozione turistica del territorio promosso dall’Amministrazione con la realizzazione del video “Enjoy Nettuno” e delle pillole tematiche create per mettere in risalto le eccellenze e le bellezza della Città di Nettuno, dalla cucina al vino, passando per i monumenti, il mare e le sere d’estate. Contenuti multimediali che hanno riscosso un ottimo successo tra gli utenti della pagina facebook Città di Nettuno con oltre 100mila visualizzazioni e rilanciati anche dal portale turistico della Regione Lazio Visit Lazio.

“Nettuno quest’estate – afferma il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – ha finalmente conquistato lo spazio che merita nel panorama turistico regionale grazie anche alla promozione ottenuta sul canale tematico della Regione Lazio Visit Lazio che ha attestato il ruolo centrale nel settore turistico della nostra città sul litorale laziale. Un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere di incrementare lavorando sin da subito per un turismo destagionalizzato. Gli uffici comunali, che ringrazio per l’importante lavoro svolto questa estate. Il successo di questa estate deve essere da stimolo per tutti noi e per tutto il settore turistico nettunese per fare ancora meglio nei mesi avvenire e nella prossima stagione che, ci auguriamo tutti, sia libera dalla piaga della pandemia che abbiamo vissuto quest’anno”.