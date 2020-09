Ad Anzio, dall'11 al 13 settembre, il Grand Prix Anzio Aquabike - Trofeo Regione Lazio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Per il terzo anno consecutivo, dopo il successo delle precedenti edizioni, il Campionato Italiano Moto d’Acqua torna a far tappa ad Anzio, nel secondo weekend di settembre.

Il mondo dello sport e non solo vive uno dei momenti più difficili della sua storia. Le note problematiche legate all’emergenza Covid hanno sconvolto il palinsesto degli eventi sportivi, limitandone la loro realizzazione e modificandone alcuni degli aspetti più suggestivi, quale quello della presenza del pubblico in ambienti chiusi. La motonautica grazie alla sua particolare peculiarità di svolgersi in ampi spazi veri e propri teatri naturali all’aperto, torna dall’11 al 13 settembre ad Anzio per la seconda tappa del Campionato Italiano.

Dopo la gara di Santa Cesarea Terme a Lecce, i migliori bikers si sfidano nella splendida location laziale. Trattandosi solo della seconda gara del Campionato Italiano, a rendere ancora più suggestiva la tappa l’apertissima sfida per la conquista, nelle varie categorie, dell’ambito titolo di Campione Italiano ad oggi ancora tutto da definire. Grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, della Regione Lazio e della Marina di Capo d’Anzio, il lungomare di Riviera Zanardelli e le acque antistanti gli stabilimenti del Tirrena by Neroniana, saranno animati dalla presenza di oltre 100 piloti impegnati sul circuito realizzato proprio davanti al Circolo Velico La Capannina. Un vero e proprio teatro naturale dove sarà possibile vedere le competizioni proprio a ridosso del Campo Gara.

L’associazione Cast Sub Roma 2000 sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, con il supporto tecnico della locale associazione MDN Aquascooter, realizzerà, nel completo rispetto delle normative Covid, un vero e proprio villaggio dello sport.

Il Grand Prix Anzio Aquabike “Trofeo Regione Lazio” prevederà oltre alle classiche categorie di Sky, Runabout, Freestyle e Endurance anche la nuova ed avvincente categoria Spark riservata ai giovani dai 12 ai 14 anni e dai 15 ai 18 anni. Quest’ultima categoria fortemente voluta dalla Federazione Italiana Motonautica per promuovere fin dal settore giovanile la disciplina delle moto d’acqua, ha anche un forte fine educativo dell’uso del mezzo. Infatti il disciplinare i giovani piloti fin dall’ambiente scolastico, risulta essere propedeutico per quella vocazione marina che dovrebbe avere un paese come il nostro circondato da ben oltre settemila chilometri di coste.

L’evento include per la categoria Giovanile Spark una gara valida per il Campionato Regionale, aperto ai soli tesserati del Lazio i cui atleti iscritti sono in gran parte provenienti dal Progetto “La Scuola e le attività Motonautiche”, svoltosi grazie al sostegno della Regione Lazio presso il centro federale di Anzio, durante il periodo invernale pre lockdown e conclusosi nel mese di maggio.

Per la gioia di un pubblico appassionato a esibizioni mozzafiato, saranno presenti alla kermesse numerosi piloti di free style, che con le loro evoluzioni al limite tra acqua e cielo, renderanno ancora più spettacolare la manifestazione. Roberto Mariani neo Campione d’Europa, che si è aggiudicato lo scorso week end in Polonia il titolo, è tra gli iscritti.

L’intera competizione avverrà nel rispetto dell’ambiente che i veri sportivi ed amanti del mare condividono da sempre: infatti i mezzi utilizzati sono motorizzati con tecnologie di ultima generazione ed anche a quattro tempi, proprio per garantire un basso impatto ambientale e salvaguardare l’ecosistema marino, protagonista in questa manifestazione unica nel suo genere.

La manifestazione vanta il patrocinio del Comune di Anzio e della Regione Lazio e si avvarrà della collaborazione della Marina di Capo d’Anzio, dello stabilimento Tirrena by Neroniana, del Circolo Velico la Capannina, della Capitaneria di Porto, della Squadra Nautica della Polizia, della Guardia di Finanza settore navale, della Protezione Civile e della Polizia locale.