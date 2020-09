Emergenza Covid19. Venerdì mattina incontro presso la ASL di via Giustiniano per referenti asili nido e servizi per l’infanzia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Emergenza Covid19. Venerdì mattina incontro presso la ASL di via Giustiniano per referenti asili nido e servizi per l’infanzia (0-36 mesi)

Il Comune di Aprilia informa che venerdì 11 settembre alle ore 9:00, presso la sala conferenze della ASL di via Giustiniano si terrà un incontro promosso dal Direttore, dott. Belardino Rossi, cui sono invitati a partecipare i rappresentanti dei servizi educativi per l’infanzia (0 – 36 mesi) di Aprilia al fine di condividere le modalità di gestione di eventuali positività Covid all’interno dei servizi educativi, in applicazione delle direttive dell’Istituto Superiore di Sanità del tutto recepite – recentemente – anche dalla Regione Lazio.

Per eventuali approfondimenti si rimanda al relativo documento reperibile sul sito del Comune di Aprilia, su quello dell’Istituto Superiore di Sanità, oltre che sul sito del Ministero della Salute.

Per consentire il rispetto delle disposizioni di distanziamento fisico tra le persone, si raccomanda la partecipazione di un solo rappresentante per ogni realtà interessata.