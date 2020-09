IL COMUNE DI NETTUNO PRONTO PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ritorno a scuola in piena sicurezza. Continua il lavoro dell’Amministrazione Comunale in vista della riapertura dei plessi scolastici fissata dalla Regione Lazio per il prossimo 14 settembre . L’Assessorato alla Pubblica istruzione guidato dall’assessore Camilla Ludovisi, i dirigenti dei settori Pubblica Istruzione e Area Tecnica e gli uffici comunali da maggio hanno intrattenuto un fitto dialogo con tutti i dirigenti scolastici del territorio accogliendo le richieste e le necessità di ogni singolo istituto. “Sono stati mesi di intenso lavoro che non sono ancora terminati – spiega l’Assessore alla Pubblica istruzione Camilla Ludovisi – abbiamo seguito tutte le direttive nazionali, regionali e del comitato tecnico scientifico e siamo intervenuti per garantire un inizio di anno scolastico in piena sicurezza per tutti gli alunni del nostro territorio nel rispetto di tutti i protocolli sanitari vigenti, mantenendo un livello qualitativo alto dei servizi scolastici sul nostro territorio. Negli ultimi giorni abbiamo definito con i gestori dei servizi di refezione scolastica e del trasporto le procedure che andranno adottate e grazie all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal nostro Comune siamo riusciti a reperire ulteriori sei aule in un istituto scolastico paritario di Nettuno riuscendo a far fronte alle richieste di spazi aggiuntivi avanzate da tre scuole del territorio. Inoltre abbiamo fatto richiesta per accedere ai fondi ministeriali destinati al noleggio di tensostrutture in modo di dotare anche le zone esterne dei nostri plessi scolastici di spazi adeguati per la didattica”.