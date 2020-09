COLLEFERRO, BONAFONI LUTTO E VICINANZA A FAMIGLIA E COMUNITÀ LOCALI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“I recenti terribili fatti di cronaca che si sono consumati a Colleferro lasciano sgomenti e senza parole. La violenza e l’odio non vanno e non possono essere alimentati. Willy Monteiro Duarte ha perso la vita a 21 anni, un ragazzo per bene che studiava per diventare cuoco.

Un lutto che coinvolge tutta la Regione, che si stringe attorno alla famiglia e alle comunità di Colleferro e di Paliano, che hanno da subito risposto con determinazione e calore, sdegno e solidarietà, stringendosi intorno ai parenti e agli amici del ragazzo. A lui, verrà intitolato un istituto alberghiero del Lazio.

L’allegria, l’altruismo e lo spirito di Willy devono guidarci e responsabilizzarci per contrastare in maniera decisa atti di ferocia come questi, imperdonabili”.

Così in una nota la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti