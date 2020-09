Anzio le scuole riapriranno il 14 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Scuole Anzio, l’impegno dell’Amministrazione De Angelis per l’anno scolastico 2020/2021. L’Assessore alle politiche della scuola, Gabriella Di Fraia: “Sessanta giorni di intenso lavoro per la ripartenza in sicurezza delle scuole”



Prosegue l’intenso lavoro dell’Amministrazione De Angelis, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, con la programmazione di tutti i servizi propedeutici all’imminente avvio della didattica in classe, previsto da lunedì 14 settembre.

“Sono stati sessanta giorni di intenso lavoro, – afferma l’Assessore Di Fraia – con al centro della nostra azione amministrativa la sicurezza degli studenti e la serenità delle famiglie, alla vigilia di questo nuovo inizio. Abbiamo fatto un lavoro di squadra, reso possibile grazie alla supervisione del nostro Sindaco e al coordinamento del Dirigente, Angela Santaniello, della Responsabile del settore, Sabrina Napoleoni e dei tecnici comunali, tra i quali l’arch. Gianmarco Tonon, unitamente ai dipendenti dell’Assessorato e altri uffici comunali che hanno sostenuto tutte le attività”.

“Abbiamo investito i fondi ministeriali – prosegue l’Assessore Di Fraia – per l’acquisto di arredi ed attrezzature scolastiche, idonee a garantire il distanziamento tra gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Inoltre

non sono mancati sopralluoghi quotidiani agli edifici scolastici, incontri con le ditte dei trasporti e della mensa, con i dirigenti scolastici e continui contatti telefonici con i funzionari della ASL, al fine di acquisire le linee guida che applicheremo per l’erogazione, in totale sicurezza, dei servizi dell’Ente”.

Un bilancio positivo, quello evidenziato dall’Assessore Di Fraia, finalizzato a tutelare l’utenza e a garantire tutti i servizi nonostante il delicato momento storico. “E’ stato un punto di partenza per contribuire, fattivamente, – prosegue l’Assessore Di Fraia – a garantire ai nostri figli il passaporto per il futuro: il domani appartiene a coloro che si preparano ad affrontarlo adesso. Il mondo della scuola ha veramente mille sfaccettature ed oggi, dopo soli due mesi di mio mandato, comprendo ancora di più quanto sia indispensabile una sana programmazione ed una presenza costante con tutti gli agenti di questa realtà. Poter vedere il tutto, anche con gli occhi di una mamma, mi ha permesso di agire con coscienza affinché i nostri ragazzi potessero, veramente, trovare uno spazio ideale per una serena ripresa, – conclude l’AssessoreDi Fraia – con la massima attenzione alla manutenzione straordinaria ed ordinaria, con la cura del verde, con l’adeguato smaltimento degli ingombranti, con gli interventi di disinfestazione e sanificazione delle aule e con tutti i relativi servizi”.