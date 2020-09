Anzio - un imprenditore locale si scaglia contro gli agenti di polizia e poi distrugge una volante - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un uomo di Anzio nei giorni scorsi è stato denunciato a piede libero dalla Polizia per danneggiamento aggravato a beni dello Stato. Il 60enne imprenditore locale aveva segnalato degli spacciatori nei pressi della sua abitazione. Gli agenti intervenuti non avendo trovato riscontro alla segnalazione, hanno ottenuto di tutta risposta che l’uomo si scagliasse contro di loro con parolacce e bestemmie, inducendo i poliziotti a identificarlo e successivamente a denunciarlo per oltraggio. Non soddisfatto si è recato presso il commissariato di polizia di Anzio e Nettuno speronando una volante fino a distruggerla, per poi fuggire. Dopo qualche giorno l’uomo è stato rintracciato e nuovamente denunciato. Questo è solo uno dei tanti episodi gravissimi contro la polizia di stato impegnata a 360 gradi nonostante le poche risorse, nel difficile compito di contrasto della criminalità sul litorale che ha caratterizzato soprattutto l’estate Neroniana. Risse, furti, baby gang sono stati il biglietto da visita della città per tutto il periodo estivo.