“L’Anguillara del Vanvitelli”: il 6 settembre visita guidata sulle orme del grande vedutista - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’iniziativa è inserita nel calendario Tesori Naturali del Parco di Bracciano-Martignano

Anguillara vista dagli occhi di un grande artista come Gaspard van Wittel (Amersfoort, 1653 – Roma -13 settembre 1736), più conosciuto come il Vanvitelli. Uno scenario di un’Anguillara settecentesca dove prevalentemente troneggiano l’Arco di Piazza, le mura che degradano a La Valle e il grande olmo in piazza del Lavatoio.

Tecniche e ispirazione di questo straordinario vedutista saranno illustrate nel corso di una lezione sul campo da parte della Associazione Culturale Sabate che opera sin dal 1992 per la promozione turistica e culturale del territorio sabatino e ha fondato e gestisce il Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori”.

Si tratta in sostanza di una visita guidata sul campo al centro storico sulle orme del Vanvitelli.

I partecipanti riceveranno in omaggio una riproduzione di una veduta vanvitelliana di Anguillara.

Appuntamento: ore 10.30 Piazza del Comune (via Doria D’Eboli), Anguillara Sabazia

Quota di partecipazione: 10 euro adulti, gratuito per bambini sotto i 12 anni

Info e prenotazioni:

360 805841 (Graziarosa Villani)

graziarosavillani@tiscali.it

Prenotazione obbligatoria