Anzio bollette TARI 2020 entro lunedì 7 settembre online sul cassetto tributario - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Avviso alla Cittadinanza: bollette TARI 2020 entro lunedì 7 settembre online sul cassetto tributario e spedite a domicilio ai cittadini non iscritti alla piattaforma informatica

Saranno caricate sul cassetto tributario del Comune di Anzio, entro lunedì 7 settembre, le bollette TARI 2020, per le utenze domestiche. Come ogni anno una email confermerà l’avvenuta pubblicazione sul cassetto. Ai cittadini ancora non iscritti, invece, le bollette saranno spedite a domicilio in questi giorni.

Le scadenze di pagamento sono le seguenti:

– soluzione unica al 30/09/2020, oppure tre rate con scadenza 30/09/2020 – 31/10/2020– 15/12/2020.

L’Ufficio TARI è contattabile ai numeri di telefono 06 98499221-250-207, e-mail: tari@comune.anzio.roma.it – pec: protocollo.comuneanzio@pec.it.

Stante l’emergenza epidemiologica COVID 19, si invita la gentile utenza a contattare gli Uffici ai recapiti sopra indicati e a limitare l’accesso fisico agli sportelli.

L’eventuale ricevimento al pubblico avviene, al momento, esclusivamente tramite appuntamento, contattando i recapiti sopra indicati.

SPORTELLO FISICO: sede comunale di Piazza C. Battisti n. 25.

MODULISTICA: https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/index.php?id_oggetto=16&id_doc=55475