Sicurezza a Pomezia e Ardea, i Sindaci Zuccalà e Savarese incontrano il Prefetto di Roma - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si è tenuto ieri mattina l’incontro tra il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, il Sindaco di Ardea Mario Savarese e il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, a seguito degli incendi divampati nelle ultime settimane che avevano spinto i Primi Cittadini a sollecitare un confronto urgente.

“L’incontro è stato positivo – commentano i Sindaci – Abbiamo concordato la convocazione nelle prossime settimane di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica volto a coordinare le attività di controllo, prevenzione e repressione nel quadrante sud di Roma con tutti i soggetti coinvolti. Il nostro territorio merita la giusta attenzione in termini di sicurezza, visti gli incendi divampati nelle ultime settimane a Ardea e Aprilia, senza dimenticare il caso Eco X: la tutela della salute pubblica è la nostra priorità”.

Il Sindaco di Pomezia ha inoltre presentato una proposta per l’istituzione di un Osservatorio per la sicurezza sul litorale, ora al vaglio della Prefettura: “Uno strumento di monitoraggio per le Città di Pomezia e Ardea, estendibile fino a Anzio e Nettuno – spiega Zuccalà – che possa contrastare le attività illecite e garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio”.

“Ringraziamo il Prefetto – concludono i Sindaci – per averci convocato in tempi brevi e per l’attenzione dimostrata nei confronti dei problemi, incendi e non solo, che le nostre Città affrontano quotidianamente”.