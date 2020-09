Questa notte a Nettuno è scoppiato un incendio all’interno del garage condominiale in via Filippine. Sono tre le auto coinvolte e 30 famiglie evacuate. Per trarre in salvo le persone dalle fiamme, quattro poliziotti sono rimasti intossicati dal fumo. In corso le indagini per stabilire la natura dell’incendio. Seguiranno aggiornamenti.