Servizio Elettorale Comune di Anzio: comunicazione alla cittadinanza - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si comunica che il rilascio/ritiro delle tessere elettorali sarà garantito nei due giorni antecedenti il voto, relativo al referendum costituzionale “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, con orario continuato:

– venerdì 18 settembre 09.00 – 18.00

– sabato 19 settembre 09.00 – 18.00.

Il servizio sarà attivo, presso l’Ufficio Elettorale di Villa Corsini Sarsina, in Via Breschi snc, anche nei giorni 20 e 21 settembre, in orario di votazione:

– domenica 20 settembre ore 07.00 alle ore 23.00

– lunedì 21 settembre dalle ore 07.00 alle ore 15.00.

Inoltre, dal 7 settembre, contattando il numero 06 98499311-345, nel rispetto della normativa Covid-19 e con ingresso contingentato, è possibile prenotare un appuntamento per il ritiro della tessera elettorale.