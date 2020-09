RINVIATO IL NETTUNO WINE FESTIVAL - L'Eco Del Litorale | Notizie online

RINVIATO IL NETTUNO WINE FESTIVAL, LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: PRONTI A BRINDARE INSIEME QUANDO L’EMERGENZA SARA’ TERMINATA

Nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento della diffusione del Coronavirus, vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 e il dpcm del 7 agosto 2020 e sentite le autorità preposte in materia di sanità e sicurezza, l’Amministrazione Comunale, la ProLoco Forte Sangallo e l’associazione Nettuno In Tavola, di comune accordo, hanno deciso di rinviare la terza edizione del Nettuno Wine Festival, inizialmente programmata per domenica 6 settembre, con l’obiettivo di organizzarla entro la fine del 2020, compatibilmente con la situazione sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. Proprio la crescita dei contagi a livello nazionale e anche a livello regionale e locale ha fatto propendere gli organizzatori e l’Ente, per senso di responsabilità e per la tutela della salute e la sicurezza di tutti visto il possibile rischio di assembramenti considerata la modalità di svolgimento dell’evento, a rinviare la manifestazione a data destinarsi. Riconoscendo ai ristoratori e alle cantine un sentito ringraziamento per la loro disponibilità, il loro impegno e la passione con cui avevano aderito al Nettuno Wine Festival essendo tutto il settore enogastronomico una nostra eccellenza e cuore pulsante di questa manifestazione, annunciamo che è intenzione della ProLoco Forte Sangallo e dell’Amministrazione Comunale organizzare l’evento alla prima data utile quando la condizione sanitaria e epidemiologica ne consentirà lo svolgimento in piena sicurezza vista l’importanza che il Nettuno Wine Festival rappresenta per la valorizzazione e la promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche, delle sue prestigiose aziende vinicole e del suo settore della ristorazione, fiori all’occhiello a livello regionale e nazionale della nostra città.

Comune di Nettuno

ProLoco Forte Sangallo

Associazione dei Ristoratori Nettuno In Tavola