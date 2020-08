TEATRO TIRSO DE MOLINA: 101 RISATE GARANTITE DA I CENTOUNO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Una risata ci salverà. E se ne facessimo 101? Capita con “I Centouno”. Non uno di più, non uno di meno. Anche se nella vita sono tre attori, loro hanno la capacità di moltiplicarsi sul palco tra gags e video interpretati sul momento. Non ci credete? Segnate in agenda la replica dello spettacolo “La carica dei centouno” che sabato 5 settembre (ore 18) andrà in scena presso il Teatro Tirso de Molina. Ad attendervi ci saranno ovviamente loro: Luca Latino, Flavio Moscatelli ed Ezio Passacantilli. Come mai non li conoscete? Beh, potete rimediare. Perché hanno iniziato la loro carriera nel teatro-off di Testaccio, diretto da Fiorenzo Fiorentini e, ora, da Marco Falaguasta. Loro? Inseguono un obiettivo: insegnarci a trovare sempre il lato buffo in ogni situazione, così da proibire all’esistenza quotidiana di assumere un’espressione malinconica o accigliata. Per l’occasione, gli attori saranno introdotti sul palco da Marco Ghitarrari presidente dell’Associazione culturale Eureka e Pierluigi Petricola vice presidente