Roghi dolosi ad Anzio e Nettuno: Vignarola e Grugnole in fiamme - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, i vigili del fuoco e la protezione civile “Associazione Nettuno” coordinata da Valerio De Cesaris hanno spento nella giornata di ieri, un incendio alla “Vignarola” che ha interessato diverse migliaia di metri quadri dell’area verde. Sul posto sono intervenuti due mezzi e 6 volontari con una botte ed i vigili del fuoco con altri due mezzi. L’incendio è continuato nella giornata di oggi a causa delle balle di fieno che hanno continuato ad ardere per poi affievolirsi e spegnersi. A Nettuno invece in zona Grugnole, è scoppiato un grosso incendio in via Val di Chiana tra le abitazioni. La squadra della Protezione Civile è riuscita a domare le fiamme svuotando una piscina. Entrambi gli incendi ci riferisce Valerio De Cesaris sono di natura dolosa.